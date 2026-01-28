Το Ιράν εκτέλεσε την Τετάρτη έναν άνδρα με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο ενημέρωσης Mizan.

Εμπλεκόμενο σε έναν δεκαετή σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ, το Ιράν έχει εκτελέσει πολλά άτομα που κατηγορεί για σχέσεις με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, σημειώνει το Reuters.

«Ο Hamidreza Sabet Esmaeilipour, ο οποίος συνελήφθη στις 29 Απριλίου 2025, απαγχονίστηκε για το έγκλημα της κατασκοπείας και της συνεργασίας με τις μυστικές υπηρεσίες μιας εχθρικής χώρας (Moσάντ) μέσω της μεταφοράς απόρρητων εγγράφων και πληροφοριών», ανέφερε το Mizan.

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά από πέρσι, μετά την άμεση σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών τον Ιούνιο, όταν ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

