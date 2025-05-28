Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, 27 Μαΐου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που thesstoday.gr, Ι.Χ. όχημα με τρεις επιβαίνοντες σταμάτησε κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, οι επιβάτες κατέβασαν τα παράθυρα και άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση άλλου οχήματος, στο οποίο φέρεται να επέβαιναν αλλοδαποί.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Παράλληλα, διερευνάται πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα με τη δράση της τουρκικής μαφίας στη Βόρεια Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

