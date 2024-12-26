Η ΕΥΔΑΠ «δεν έχει κάποια ευθύνη για τα πλημμυρικά φαινόμενα στη συμβολή της οδού Κανάρη και λεωφόρου Ποσειδώνος στον Άλιμο γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τα όμβρια», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία, απαντώντας σε σχετικές καταγγελίες του δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, στον ΣΚΑΪ.

Σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι «το δίκτυο αποχέτευσης υπερφορτώνεται σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης με αποτέλεσμα να ανοίγει το καπάκι του δικτύου αποχέτευσης στο συγκεκριμένο σημείο» και αυτό γιατί έχουν γίνει 7.000 παράνομες συνδέσεις ομβρίων στον αγωγό αποχέτευσης από ιδιώτες στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ:

«Σε συνέχεια δημοσιευμάτων για υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ για το πλημμυρικό φαινόμενο στη συμβολή Κανάρη με την Λεωφόρο Ποσειδώνος, διευκρινίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τα όμβρια.

Ωστόσο, το δίκτυο αποχέτευσης υπερφορτώνεται σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης με αποτέλεσμα να ανοίγει το καπάκι του δικτύου αποχέτευσης στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι από την Βάρκιζα έως τον Άλιμο έχουν γίνει παράνομες συνδέσεις ομβρίων από ιδιώτες στον αγωγό αποχέτευσης, για τις οποίες η ΕΥΔΑΠ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και την διακοπή υδροδότησης ακινήτου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΥΔΑΠ υπάρχουν 7.000 ακίνητα στην περιοχή που έχουν κάνει παράνομη διοχέτευση ομβρίων στην αποχέτευση, αυξάνοντας σημαντικά τον όγκο των εισροών στο δίκτυο αποχέτευσης όταν βρέχει. Το πρόβλημα δε, διογκώνεται υπέρμετρα στις έντονες βροχοπτώσεις.

Η κινητοποίηση της ΕΥΔΑΠ ήταν άμεση με τα συνεργεία της Εταιρείας να επιχειρούν στο σημείο από τις 3.00 π.μ., αποκαθιστώντας την ομαλή λειτουργία του συστήματος και καθαρίζοντας με εκπλύσεις το σημείο.

Η ΕΥΔΑΠ προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, θα ολοκληρώσει μελέτη, που έχει ήδη ανατεθεί, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025, για κατασκευή νέου ανακουφιστικού αγωγού στην περιοχή και θα ανατεθεί το σχετικό έργο».

Τι ανέφερε ο δήμαρχος Αλίμου στον ΣΚΑΪ

Απαντώντας στην ΕΥΔΑΠ ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μέσω του ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι η Εταιρεία φέρει την ευθύνη γιατί δεν έχει εντοπίσει τους ιδιώτες με τις παράνομες συνδέσεις ομβρίων στον αγωγό και δεν έχει επιβάλλει πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Αλίμου είχε καταγγείλει στον ΣΚΑΪ, ότι η κατάσταση αυτή προκλήθηκε στην παραλιακή γιατί πλημμύρισε ο αγωγός αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και εκτινάχτηκε το καπάκι.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα λύματα μαζί με το νερό της βροχής να χυθούν στο οδόστρωμα πλημμυρίζοντας τη λεωφόρο, σπίτια και καταστήματα σε όλη την έκταση από την Λ. Αλίμου, μέχρι τη Λ. Καλαμακίου, σύμφωνα με τον ίδιο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο κ. Κονδύλης έκανε λόγο επίσης για «υγειονομικά επικίνδυνη και τριτοκοσμική κατάσταση στην περιοχή».

Μάλιστα, τόνισε ότι την κεντρική ευθύνη την έχει η ΕΥΔΑΠ καθώς δεν έχει προχωρήσει εδώ και χρονιά το έργο στον αγωγό αποχέτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.