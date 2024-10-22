Τρία ανήλικα κορίτσια συνελήφθησαν, το βράδυ της Δευτέρας στο Μαρούσι, με την κατηγορία της κλοπής κατά συναυτουργία

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ δύο κορίτσια ηλικίας 14 ετών και ένα μόλις 9 ετών, συνελήφθησαν στις 21:30 το βράδυ μέσα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο να έχουν αφαιρέσει προϊόντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες.

Για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και της βίας μεταξύ ανηλίκων, εφαρμόζονται δράσεις ήπιας αστυνόμευσης, από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία που συγκεντρώνονται νέοι και έχουν σημειωθεί περιστατικά.

Από τις 7 έως τις 13 Οκτωβρίου σε όλη την επικράτεια έγιναν:

6.580 έλεγχοι ατόμων

354 προσαγωγές

218 συλλήψεις

βεβαιώθηκαν 357 παραβάσεις

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.