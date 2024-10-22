Στην Ελλάδα πρόκειται να επιστρέψει τις επόμενες εβδομάδες ο Γεράσιμος – Ιάσονας, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος από τον Νοέμβριο του 2023 είχε μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποθεραπείας στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, ο 22χρονος Βολιώτης φοιτητής ολοκλήρωσε τον κύκλο της αποκατάστασης εκεί, αλλά οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν για σχεδόν ένα χρόνο, δεν κατάφεραν να τον κάνουν να «ξυπνήσει» από το βαθύ κώμα που έπεσε κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η κατάστασή του παραμένει σταθερή, χωρίς κανένας γιατρός να μπορεί να πει με βεβαιότητα πως θα εξελιχθεί.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η μεταφορά του πίσω στην Ελλάδα και η συνέχεια της νοσηλείας του σε Κέντρο Αποθεραπείας στη Λάρισα, προκειμένου να συνεχίσει την αγωγή που του χορηγείται και η υποστήριξή του με ειδικά μηχανήματα.



Πηγή: skai.gr

