Μία γυναίκα με καταγωγή από την Πολωνία κατηγορείται μετά από 6 χρόνια ότι δολοφόνησε το σύζυγό της, χορηγώντας του ποσότητες υδραργύρου.

Η υπόθεση που μοιάζει με θρίλερ απασχόλησε τα τελευταία 6 χρόνια τις διωκτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης μέχρι που η εισαγγελέας άσκησε σήμερα δίωξη εις βάρος της για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ο φάκελος της δικογραφίας φαίνεται πως τέθηκε αρχικά στο αρχείο αλλά ανασύρθηκε με πρωτοβουλία εισαγγελέα και τελικώς η γυναίκα κατέστη κατηγορούμενη για τον θάνατο του συζύγου της.

Πώς έφτασε στα ίχνη της η αστυνομία

Ο άνδρας - γύρω στα 60 έτη - είχε νοσηλευθεί το καλοκαίρι του 2018 στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, με πιθανό ισχαιμικό επεισόδιο που όμως δεν επιβεβαιώθηκε. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί διαπίστωσαν ύποπτες εκροές υδραργύρου από τα αφτιά του.

Αφού πήρε εξιτήριο, ο άνδρας (ημεδαπός) έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, όπως ανέφερε το πιστοποιητικό θανάτου.

Οι ύποπτες ποσότητες υδράργυρου που είχαν ανιχνευθεί κατά την προηγούμενη νοσηλεία του, χτύπησαν "καμπανάκι" στην ΕΛ.ΑΣ. και υπό αυτές τις συνθήκες κινήθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού του για περαιτέρω έρευνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τα ιατροδικαστικά ευρήματα που ακολούθησαν προέκυψαν υπερβολικές συγκεντρώσεις υδραργύρου (βαρύ μέταλλο) στα όργανά του, οπότε κινήθηκαν διαδικασίες για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

