Το υπουργείο Τουρισμό ξεκινά καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας για τη Ρόδο: «Rhodes, What you love is here»

Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον ΕΟΤ υλοποιούν μια καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας για τη Ρόδο

Mε καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας, με το μήνυμα «Rhodes, What you love is here», μέσα από την οποία θα προβληθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού απαντά το υπουργείου Τουρισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις προκλήσεις που γέννησαν τα τελευταία γεγονότα στο νησί των Ιπποτών.

Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρία Ogilvy ετοιμάζει εντός των ημερών την καμπάνια και άμεσα θα "τρέξει" στις αγορές ενδιαφέροντος.

Η δυναμική εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στη Ρόδο, είναι άλλωστε η πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, σε διαρκή συνεργασία με τον ΕΟΤ, μετά και τη δοκιμασία που βίωσαν κάτοικοι και επισκέπτες στο νησί.



Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος κατέβαλε προσωπικό αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης για την προστασία και την ασφάλεια της Ρόδου, καθώς και τον ΓΓ Γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη.



Kατά τη διάρκεια της, συμμετείχε και η διαφημιστική εταιρία Ogilvy, με την οποία θα δράσουν από κοινού για την παγκόσμια προβολή του νησιού της Δωδεκανήσου.



Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Ogilvy ετοιμάζει εντός των ημερών μια καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας με το μήνυμα «Rhodes, What you love is here» , μέσα από την οποία θα προβληθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.



Η Ρόδος είναι ένας υπέροχος προορισμός, που μπορεί να χαρίσει μοναδικές αναμνήσεις και εικόνες, ικανές να αφήσουν το αποτύπωμά τους σε κάθε επισκέπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.