Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικού όρου αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση με λοστούς σε βάρος δύο 17χρονων έξω από τον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου, τα ξημερώματα των Χριστουγέννων.

Οι κατηγορούμενοι, δύο ανήλικοι και δύο 18χρονοι, απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή ο οποίος με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, τους έκρινε προσωρινά ελεύθερους με την επιβολή του όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους δύο φορές τον μήνα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το αιματηρό περιστατικό, περιλαμβάνει το κακούργημα της ληστείας κατά συναυτουργία και τα πλημμελήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, αδικήματα που αφορούν πλην των τεσσάρων και όσους εντοπιστούν από την έρευνα των αρχών ως συμμετέχοντες στην επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενοι οι τρεις από τους κατηγορούμενους αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ ο τέταρτος, 18 ετών, αποδέχθηκε την παρουσία του, ισχυριζόμενος ωστόσο, ότι ούτε χτύπησε ούτε λήστεψε τα δύο θύματα.

