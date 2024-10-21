Title Greek Mafia: 4 δολοφονίες για λαθρεμπόριο καυσίμων και έλεγχο πρατηρίων

Με συμβόλαια θανάτου και αίμα, εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια ο πόλεμος επικυριαρχίας στο λαθρεμπόριο καυσίμων, τη νοθεία καυσίμων και το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Οι επονομαζόμενοι "Θείος Τζο", "Ράμπο", "Νιόνιος" και "Ζαμπόν", ηγετικά μέλη της Greek Mafia, έπεσαν νεκροί σε 1,5 χρόνο, με αφορμή τα ηνία αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων στη χώρα μας, όπως και μερικοί ακόμη παλαιότερα.

Όλα τα θύματα ήταν αφανείς ιδιοκτήτες δεκάδων πρατηρίων καυσίμων σε όλη τη χώρα, κάποιοι έφερναν χημικούς διαλύτες από τη Βουλγαρία για τη νόθευση, άλλοι εγκαθιστούσαν κρυφές δεξαμενές και λογισμικά με τηλεχειριστήρια στις αντλίες για την τροφοδότηση του νοθευμένου καυσίμου.

Οι τρεις από αυτές τις δολοφονίες εξιχνιάστηκαν και πίσω τους κρύβονταν μέλη της Ρωσο-Γεωργιανής Μαφίας των Vor V Zakone, η οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, επιχείρησε να επεκταθεί δυναμικότερα στο λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων στη χώρα μας.

Η Greek Mafia προσαρμόζεται και επεκτείνεται σε διάφορους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ζωής της χώρας, δυσκολεύοντας την αντιμετώπισή τους. Η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το λεγόμενο "Ελληνικό FBI" για πρώτη φορά θα δώσει προτεραιότητα στην ακολουθία του χρήματος, στην αντιμετώπιση της οικονομικής διάστασης του οργανωμένου εγκλήματος.

Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι η απενεργοποίηση των ηγετικών μελών της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

