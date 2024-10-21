Συμφωνίες συνεργασίας με τις σημαντικότερες εταιρείες φυσικού αερίου της Αιγύπτου, την EGAS και την GASCO, υπέγραψε ο ΔΕΣΦΑ στο περιθώριο του Mediterranean Offshore Conference (MoC) στην Αλεξάνδρεια (20-22 Οκτωβρίου).

Ειδικότερα ο ΔΕΣΦΑ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με την EGAS(Egyptian Natural Gas Holding Company), εταιρεία υπεύθυνη για την οργάνωση και διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Η συμφωνία που υπογράφηκε από τη CEO του ΔΕΣΦΑ, MariaRita Galli, και τον εκτελεστικό διευθύνοντα σύμβουλο της EGAS, Yasseen Mohamed, παρουσία του υπουργού Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi και του γενικού γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών της Ελλάδας, Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, καλύπτει μια σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπονται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών για την αξιολόγηση της αγοράς CCUS στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, την ΕΕ και ευρύτερα, η ανταλλαγή σχετικής τεχνογνωσίας, η αξιολόγηση των προοπτικών και του συνολικού κόστους της αλυσίδας αξίας για την αποθήκευση CO2 στην Αίγυπτο, ο προσδιορισμός άλλων πιθανών τομέων συνεργασίας (εμπορικά και επιχειρηματικά μοντέλα, κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και ο εντοπισμός των εμποδίων για την περαιτέρω ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας CCUS. Ο ΔΕΣΦΑ και η EGAS συμφωνούν επίσης στη δημιουργία ενός κοινού συνδέσμου με τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, με σκοπό τη διασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της Αιγύπτου και της ΕΕ για την ανάπτυξη της αγοράς CCUS.

Ο ΔΕΣΦΑ υπέγραψε, επίσης, μνημόνιο συνεργασίας με την GASCO, τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Αιγύπτου. Το μνημόνιο που υπέγραψαν η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria RitaGalli, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της GASCO, Eng. Yasser Salah El-Din, αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αποτελώντας τη βάση για την εντατικοποίηση της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της GASCO στη διερεύνηση της ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών αερίου για τη μεταφορά φυσικού αερίου, υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων σε άλλες χώρες. Οι δύο πλευρές εκφράζουν τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη μιαςμακροπρόθεσμης συνεργασίας, συμφωνώντας να διερευνήσουν τις τεχνικές απαιτήσεις για πιθανές νέες επενδύσεις, διασυνδέσεις ή και βελτιώσεις των εθνικών δικτύων, όσον αφορά το φυσικό αέριο, το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.

Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΕΣΦΑ και η GASCO θα μοιραστούν τεχνογνωσία στον τομέα της μεταφοράς και επεξεργασίας φυσικού αερίου. Επίσης, θα συνεργαστούν - μέσω κοινών εγχειρημάτων ή ανταλλαγή τεχνολογίας - σε καινοτόμες δράσεις για την απανθρακοποίηση, καθώς και σε πρωτοβουλίες για την πράσινη ενέργεια, όπως έργα υδρογόνου και CCUS, αλλά και σε έργα για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών CCUS και την ενσωμάτωση ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει αμοιβαία υποστήριξη σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, ανάλυσης της αγοράς και διαχείρισης κινδύνων, ανταλλάσσοντας απόψεις για τη βελτιστοποίηση των εμπορικών στρατηγικών τους. Παράλληλα, θα εργαστούν για την ευθυγράμμιση των κανονιστικών πλαισίων ώστε να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές ροές και επενδύσεις φυσικού αερίου. Βασικό στοιχείο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της GASCO είναι η ενίσχυση των υποδομών για το LNG, όπως είναι η αποθήκευση, η επαναεριοποίηση και η μεταφορά, καθώς η σημαντική εμπειρία του ΔΕΣΦΑ στη διαχείριση τερματικών σταθμών και έργων επαναεριοποίησης LNG (τερματικός σταθμός LNG Ρεβυθούσας, σταθμός KIPICLNG στο Κουβέιτ) θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού LNG της GASCO. Τέλος, οι δύο εταιρείες θα εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργασίας για την ενσωμάτωση άλλων αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και τη βελτιστοποίηση του περιφερειακού εφοδιασμού, προάγοντας ταυτόχρονα την ψηφιοποίηση στη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων φυσικού αερίου. Μια κοινή ομάδα εργασίας θα παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, συμμετείχε σε ενότητα με θέμα την προσέλκυση επενδύσεων στις αγορές ενέργειας των χωρών της Μεσογείου, και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού της περιοχής και την προώθηση της απανθρακοποίησης, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κομβική πύλη για την εξαγωγή ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

