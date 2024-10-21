tbi bank: Ανοδική αναθεώρηση των καθαρών κερδών για το α' εξάμηνο του 2024

Η tbi bank αναθεώρησε τα καθαρά κέρδη για το α' εξάμηνο του 2024 έπειτα από τον έλεγχο των ενδιάμεσων οικονομικών στοιχείων από τους ορκωτούς ελεγκτές - στα 24,4 εκατ. ευρώ (κατά 1,2 εκατ. ευρώ υψηλότερο από την αρχική ανακοίνωση). Σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτό, καταγράφεται αύξηση 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, οι μέτοχοι της τράπεζας αποφάσισαν να κεφαλαιοποιήσουν τα καθαρά κέρδη του α' εξαμήνου του 2024 για να υποστηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των κύριων προϊόντων - του tbi bank app και της κάρτας neon.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, οι μέτοχοι είχαν λάβει την απόφαση να κεφαλαιοποιήσουν και πάλι το σύνολο των κερδών του 2023.

«Η συνεχής στήριξη των μετόχων μας συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, επιτρέποντας μας να επενδύουμε τόσο στα υφιστάμενα, όσο και σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή των πελατών μας ευκολότερη», δηλώνει ο Petr Baron, CEO της tbi fs.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

