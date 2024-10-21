To 20% της ACS αποκτά η General Logistics Systems

Είσοδος του στρατηγικού επενδυτή GLS στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS

Στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες εισέρχεται η General Logistics Systems.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Quest Συμμετοχών, στις 21 Οκτωβρίου 2024 υπέγραψε συμφωνία με την GLS για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως η GLS, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών δεμάτων, logistics και υπηρεσιών express, με δραστηριότητες παγκοσμίως, θυγατρική του ομίλου IDS (International Distribution Services.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Πώληση και μεταβίβαση από την Quest στην GLS του 20% των μετοχών της ACS, έναντι τιμήματος 74 εκατομμυρίων ευρώ.

Δικαίωμα της GLS να αγοράσει («call option») το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS, είτε στις 31-10-2025, ή στις 30-10-2026, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους 296 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.

Η Διοίκηση της ACS μέχρι την άσκηση του δικαιώματος από την GLS θα συνεχίσει να ασκείται από την Εταιρεία.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενδέχεται να απαιτηθούν εγκρίσεις από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού, για τις οποίες η Εταιρεία και η GLS θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Quest Συμμετοχών Α.Ε. για τη συναλλαγή είναι η AXIA Ventures Group, ενώ Νομικός Σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.