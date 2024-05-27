Την οργισμένη απάντηση από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών προκάλεσε fake βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Τικ Τοκ το οποίο εμφανίζει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο να διαφημίζει θεραπεία για την καταπολέμηση της αρθρίτιδας και άλλων παθήσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχιεπισκοπή» κάνει λόγο για «φθηνό και ποινικά κολάσιμο προϊόν» ενώ τονίζει ότι το βίντεο αυτό αποτελεί βαρύτατα προσβλητική και χυδαία πράξη η οποία πρέπει να τύχει άμεσης απάντησης από τις αρμόδιες αρχές και δη την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής

«Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι το οπτικοακουστικό υλικό που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα αυτοδημιούργητων βίντεο TikTok και παρουσιάζει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να "διαφημίζει" δήθεν "θεραπεία" για την καταπολέμηση αρθρίτιδας και λοιπών παθήσεων των αρθρώσεων αποτελεί τουλάχιστον κακόγουστο, φθηνό και σίγουρα ποινικά κολάσιμο προϊόν κατασκευασμένο σε εργαστήρια εικόνας και ήχου.

Πέραν αυτού βέβαια, η χρησιμοποίηση του προσώπου του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως και κάθε κληρικού, "εν είδει διαφημιστή προϊόντων", προς εξαπάτηση του κοινού με αποκλειστικό σκοπό τον προσπορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους είναι βαρύτατα προσβλητική και χυδαία πράξη η οποία πρέπει να τύχει άμεσης απάντησης από τις αρμόδιες αρχές και δη την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.»



Πηγή: skai.gr

