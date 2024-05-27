Έως την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024, στις 23:59, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη 700 γιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ήδη, όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, η εκδήλωση ενδιαφέροντος των γιατρών στην πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του φορέα https://www.efka.gov.gr/el/aitese-delose-eggraphes-sto-metroo-eidikoy-somatos-iatron-esi είναι μεγάλη, γεγονός που προοιωνίζει την επιτάχυνση στις διαδικασίες πιστοποίησης και τη μείωση στο ελάχιστο των χρόνων ανταπόκρισης στα αιτήματα πιστοποίησης και στις κατ' οίκον αξιολογήσεις.

Σημειώνεται ότι με την πρόσκληση για την ένταξη 700 γιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών των ΚΕΠΑ γίνεται πράξη η ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου και ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης πολλών χρόνιων προβλημάτων των Ατόμων με Αναπηρία.

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους TAXISnet στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως, για παράδειγμα, τίτλους σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κ.λπ.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-ΕΦΚΑ είναι η διαδικασία της πιστοποίησης αναπηρίας να μπορεί να επιτελεί τον σκοπό της άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία στους πολίτες και, κυρίως, με τον απαιτούμενο σεβασμό. «Είναι άλλωστε κοινός τόπος ότι ο τρόπος με τον οποίο μία κοινωνία αντιμετωπίζει τα Άτομα με Αναπηρία είναι δείκτης του πραγματικού πολιτισμού μίας χώρας» επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ.

