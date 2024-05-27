Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Μαίου το 4ο Διεθνές Συνέδριο των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη Θρησκευτική Ελευθερία, με την συμμετοχή επιφανών προσωπικοτήτων, επιχειρηματιών και επιστημόνων.

Στο συνέδριο δίνει το παρών ή ελίτ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και σημαντικές προσωπικότητες από συνολικά 22 χώρες.

Την ευχή «εκ βάθους καρδίας όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευλογήσει πλουσίως τις εργασίες του Συνεδρίου», εκφράζει, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του για το 4ο Διεθνές Συνέδριο των Αρχόντων Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Αναλυτικότερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τονίζει:

«Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου των Αρχόντων Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η χθεσινή λατρευτική σύναξη έθεσε τη βάση για ένα γόνιμο και πνευματικά καρποφόρο Συνέδριο, εμπνεόμενο από την εκκλησιαστική ζωή. Οι Οφφικιάλιοι, επιφανείς προσωπικότητες με καλή οργάνωση στην Ελλάδα, στην Αμερική και στον Καναδά, άνθρωποι που εξόχως τιμήθηκαν από τη μητέρα Εκκλησία, αντιπροσφέρουν πλούσια τη στήριξή τους, πνευματική και υλική, προς τον Οικουμενικό Θρόνο. Είναι άξιο μνείας ότι για τη σύγκληση του παρόντος Συνεδρίου ιδιαίτερα μερίμνησε το Τάγμα Οφφικιαλίων του Αγίου Ανδρέου στις ΗΠΑ. Είμαστε ευγνώμονες προς τους 'Αρχοντες αυτούς. Δεν μπορεί εξ άλλου παρά να επισημάνει κανείς την παρουσία των Αρχιερέων του Θρόνου, οι οποίοι, πρόσωπα σεβαστά, ηγούνται των Αρχόντων Οφφικιαλίων των επαρχιών τους. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη. Ένας από τους στόχους είναι η πολύπλευρη στήριξη της Πρωτόθρονης Εκκλησίας. Το ενδιαφέρον όλων σας για την πορεία του Οικουμενικού Θρόνου συνέχει τις δράσεις που αναλαμβάνετε συλλογικά και προσωπικά. Επιτρέψτε μου τη δήλωση, συνέχει και τις δικές μας προσευχές.

Η στήριξη εξ άλλου διεθνώς των ανθρώπων της Πίστης, κάτι που επίσης δονεί τις καρδιές σας, οφείλει να αποτελεί μέλημα όλων μας, σε μια εποχή ραγδαίας εκκοσμίκευσης και γενικευμένης αποστασίας. Σε αυτή την εποχή, που πολλοί σφετερίζονται κοινές αξίες της ανθρωπότητας και απαξιώνουν άλλες με τρόπο αυθαίρετο, η προβολή από το Συνέδριό σας του τρίπτυχου της θρησκευτικής ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προοπτική της πνευματικής μας Παράδοσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η καλλιέργεια συνειδήσεως αγάπης και σεβασμού προς κάθε συνάνθρωπό μας είναι η δική μας απάντηση στο διαφημιζόμενο ιδεώδες της κοινωνίας της ανοχής, ιδεώδες ασφαλώς θετικό, αλλά συχνά άχρωμο και με περιορισμένη επιδραστικότητα στην ανθρώπινη ψυχή. Η αλήθεια του Ευαγγελίου αποτελεί τη μόνη απάντηση στα πολλά προβλήματα του κόσμου και είναι ευτύχημα ότι τόσοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Το παρόν Συνέδριο ασφαλώς θα δώσει τροφή για σκέψη, πλούσια πληροφορία, κεντρίσματα για καλή αυτοκριτική και πνευματική ανάταση. Συγχαίρουμε λοιπόν τους διοργανωτές όλως ιδιαιτέρως.

Εύχομαι εκ βάθους καρδίας όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευλογήσει πλουσίως τις εργασίες του Συνεδρίου.

Μετ' ευχών διαπύρων»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.