«Από σήμερα, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ προς τον e-ΕΦΚΑ θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ): «Συνταξιοδότηση με οφειλές έως 30.000 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ - Διαδικασίες διασταύρωσης, έλεγχοι, προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 115 του ν. 5078/2023».

«Με τη ρύθμιση αυτή, με την οποία αυξήσαμε κατά 50% το πλαφόν για οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας» είπε η κ. Μιχαηλίδου. Όπως σημείωσε, «με τη νέα ρύθμιση, δίνουμε τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να λάβουν σύνταξη και με οφειλές ως 30.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ, αν είναι αγρότης, ορίζοντας ότι για το επιπλέον ποσό η παρακράτηση θα είναι στο 60% της σύνταξης και, στη συνέχεια, θα δίνεται η δυνατότητα για 60 δόσεις, όπως ισχύει και σήμερα. Η Πολιτεία δεν επιθυμεί να υπάρχουν πολίτες που να έχουν χρέη, αλλά πολίτες που να μπορούν να εξυπηρετούν τα χρέη τους και να λαμβάνουν τη σύνταξή τους».

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πριν από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ελεύθεροι επαγγελματίες που χρωστούσαν πάνω από 20.000 ευρώ ή αγρότες που όφειλαν πάνω από 6.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ, θα έπρεπε, για να λάβουν τη σύνταξη, να καταβάλουν το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ μέσα σε δύο μήνες.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ ή προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ,

β) να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του,

γ) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης και

δ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει, αν οι οφειλές του ασφαλισμένου υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση που οι οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, η συνταξιοδοτική πράξη εκδίδεται και η σύνταξη καταβάλλεται.

Στην περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, τότε:

α) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, αλλά όχι τις 30.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ, αλλά όχι τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωράει στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.

β) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ή τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ εντός διμήνου από την κοινοποίησή του και να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο e-ΕΦΚΑ προχωράει στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και στην καταβολή της σύνταξης.

Ειδικότερα, το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ ποσό οφειλής συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του.

Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 333,33 ευρώ γενικά και των 100 ευρώ για τον π. ΟΓΑ.

Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.

Μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος ποσού, για την εναπομένουσα οφειλή εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010.

Τι προβλέπεται για τις εκκρεμείς αιτήσεις

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις, μετά την αίτηση του ασφαλισμένου.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, μπορούν επίσης να υπαχθούν στις ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει ήδη απορριφθεί, λόγω οφειλών, απαιτείται επανυποβολή της για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.