Τι διεκδικεί η Ελλάδα από το SAFE - Η λίστα με τα εξοπλιστικά

Στις επόμενες ημέρες η Ελλάδα πρόκειται να καταθέσει τη λίστα των προγραμμάτων που επιθυμεί να εντάξει στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe), με συνολική χρηματοδότηση 790 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Σταύρου Ιωαννίδη.

Στη λίστα περιλαμβάνονται:

Πυρομαχικά,

Επικοινωνιακός δορυφόρος για τις στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Φορτηγά γενικής χρήσης,

Αντιαεροπορικά συστήματα που θα ενταχθούν στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Παράλληλα, η Ελλάδα εξετάζει σε συνεργασία με την Κύπρο την υποβολή προγραμμάτων που αφορούν συστήματα drone και αντι-drone, καθώς και συστήματα για την κυβερνοασφάλεια.

Τι είναι το SAFE

Το SAFE (Security Action for Europe) είναι το νέο ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας, το οποίο προσφέρει δάνεια ύψους έως 150 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδύσεις στην άμυνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντλήσει τα κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές, αξιοποιώντας την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ, και θα τα διαθέσει στα κράτη-μέλη με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Το SAFE δεν αποτελεί μόνιμο μηχανισμό, αλλά μια «έκτακτη και προσωρινή απάντηση» στην ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας. Τα δάνεια θα εκταμιευθούν έως το 2030 και θα αποπληρωθούν σε βάθος 45 ετών.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ReArm Europe Plan / Readiness 2030, μια ευρύτερη στρατηγική για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και η σπατάλη πόρων που χαρακτήριζαν μέχρι σήμερα την ευρωπαϊκή αμυντική αγορά.

Στόχος των δανείων SAFE είναι να επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να πραγματοποιήσουν επείγουσες αμυντικές επενδύσεις, ενώ παράλληλα να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των δαπανών και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων άμυνας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τα αιτήματα των κρατών-μελών για δάνεια, με βάση τα κριτήρια συνεργασίας και αποτελεσματικότητας, ενώ την τελική έγκριση θα δίνει το Συμβούλιο της ΕΕ.

Τα δάνεια SAFE θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Αθήνα βάζει «φρένο» στη συμμετοχή της Τουρκίας

Η Τουρκία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE, παρότι δεν είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί πολιτικά και θεσμικά εμπόδια.

Ωστόσο, η συμμετοχή της προϋποθέτει πολιτική συμφωνία με την ΕΕ, καθώς το SAFE αφορά αποκλειστικά τα κράτη-μέλη.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα συναινέσει σε καμία μορφή συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα, αν η Άγκυρα δεν άρει το casus belli, την απειλή πολέμου εναντίον της, που εκκρεμεί από το 1995.

Όπως είχε επισημάνει πρόσφατα από το βήμα του ΟΗΕ,ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli με την Αθήνα να προειδοποιεί ότι θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

«Κράτη που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν θέση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στα μέσα Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας πως όσο δεν αποσύρεται το casus belli, η Ελλάδα θα ασκεί βέτο.

Από την πλευρά της η Τουρκία αναφέρει ότι «είναι μια χώρα που έχει κρίσιμη συμβολή στην ασφάλεια της Ευρώπης και σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να ενταχθεί στους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης και κυρίως στον μηχανισμό SAFE.



