Ζαχαράκη: «Το Ψηφιακό Σχολείο, η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους»

Την εποχή του Ψηφιακού Σχολείου παρουσίασε σήμερα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, με τίτλο «Το Ψηφιακό Σχολείο, η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους».

Πρόκειται για όλα αυτά που σχεδιάζονται και γίνονται για τον εκσυγχρονισμό του Σχολείου, το οποίο εισέρχεται πλέον στην ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας τις πτυχές της υψηλής τεχνολογίας, ώστε η γνώση να μην είναι μια απλή πληροφορία, αλλά να γίνει προσωπικό βίωμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια και ταυτόχρονα να προσφέρεται με ίσες ευκαιρίες για όλους σε όλες τις γωνίες της χώρας.

Την εκδήλωση της παρουσίασης άνοιξε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων:

«Είναι μια εκδήλωση, που πραγματικά αποτυπώνει το τι κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης στην πατρίδα μας. Πάντα υπάρχει μια συζήτηση, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αγγίζει τους πολλούς, αλλά τους λίγους. Εδώ λοιπόν σήμερα είναι η τρανή απόδειξη, ότι αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Αγγίζει τα νέα παιδιά, αγγίζει τους γονείς, αγγίζει τους συμπολίτες μας που θέλουν να έχουν τα παιδιά τους την ίδια ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μιλάμε για το Ψηφιακό Σχολείο, μια ευκαιρία που δίνεται στην τελευταία γωνιά της πατρίδας μας, να μπορέσει το κάθε παιδί, ο κάθε νέος να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, που έχουν στο κέντρο.

Συνολικά 542 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο τρέχει σε όλη την Ελλάδα, αφορά στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, αφορά σε μαθήματα που παρέχονται δωρεάν σε μαθητές της Γ' Λυκείου, έχουν εγκατασταθεί πάνω από 36.000 διαδραστικά συστήματα μάθησης και σύντομα θα φτάσουμε στις 40.000 και 177.000 σετ ρομποτικής, χιλιάδες νέα μαθησιακά αντικείμενα και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Αλλά δεν σταματάει εδώ, έχουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα κοινά μεταπτυχιακά και πολλά άλλα, έχουμε στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 110 εκατομμύρια σε εξοπλισμό για ΙΕΚ και ΕΠΑΛ».

Και κατέληξε: «Αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη διαπραγμάτευση και τους πόρους που έφερε, το 2019 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 5,4 δις. ευρώ και φέτος το 2025 θα είναι 14,6 δισ. ευρώ και του χρόνου 17 δισ. ευρώ για να κάνουμε πράξη αυτά που υποσχεθήκαμε».

Αμέσως μετά η κ. Ζαχαράκη έκανε την παρουσίαση, λέγοντας αρχικά: «Το ταξίδι του Ψηφιακού Σχολείου ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η οποία αλλάζει ριζικά. Τα χρόνια αυτά προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε την εκπαίδευση στη δημιουργία, από τη μετωπική διδασκαλία στη συνεργασία και από την κιμωλία στην ψηφιακή εμπειρία».

Και προχώρησε στην ανάλυση: «Πρώτος σταθμός ήταν οι διαδραστικοί πίνακες. Προμηθεύσαμε τα σχολεία με 36.264 διαδραστικά συστήματα σε 6.899 σχολικές μονάδες σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενική και επαγγελματική, από την Ε' Δημοτικού έως τη Γ' Λυκείου και αυτές τις χρονιές λειτουργεί και το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Εξασφαλίσαμε την προμήθεια και την εγκατάσταση επιπλέον 2.900 διαδραστικών συστημάτων».

Αναφερόμενη στο επιπλέον έργο, η κ. Ζαχαράκη στάθηκε στον εξοπλισμό της ρομποτικής για την εκπαίδευση με ένα ποσό που έφτασε τα 29,9 εκατομμύρια με 117.121 σετ ρομποτικής σε 11.146 σχολικές μονάδες, από νηπιαγωγεία έως και Γ' Γυμνασίου. «Αυτό το έργο που ολοκληρώθηκε, το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα ότι πραγματικά μπορεί να είναι ένα θεμέλιο για ένα δημιουργικό και συμπεριληπτικό σχολείο», είπε και συνέχισε:

«Τα συμβατικά προγράμματα σπουδών, μετουσιώνονται και αυτά, μετασχηματίζονται σε έναν ανοιχτό κώδικα με διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, 15.000 ψηφιακά αντικείμενα θα δημιουργηθούν σε 4.000 ψηφιακά σενάρια, με 4.000 μαθήματα, με 3.000 βίντεο εξατομικευμένης μάθησης. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πράξη και γίνονται, δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Και η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει τη μετατροπή του διδακτικού υλικού σε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για την ενίσχυση της ψηφιακής, αλλά και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και σπουδαστές σε όλη τη χώρα. Και επειδή η μάθηση οδηγεί στις επιλογές του αύριο στηρίζουμε και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών».

Ακολούθως η υπουργός μίλησε για τη σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με μηχανική μάθηση, λέγοντας πως η τεχνολογία μπαίνει με τα σύγχρονα επιτεύγματα πολύ δυναμικά και σ' αυτό. Μια πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού, που αξιοποιεί τις τεχνικές της μάθησης και μια κεντρική πληροφοριακή υποδομή με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, για την υποβοήθηση παροχής συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο σχολείο.

Και πρόσθεσε: «Κανένα έργο δεν θα είχε αξία, αν δεν είναι προσβάσιμο σε όλους. Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί εργαλεία για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι ένα ποσό που υπερέβη τα 10 εκατομμύρια και σ' αυτό στηρίξαμε 455 σχολεία ειδικής αγωγής με την αγορά 16.887 αντικειμένων ειδικά σχεδιασμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, για την εξυπηρέτηση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής».

Ακολούθως η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα 13 Κέντρα Καινοτομίας: «Κάθε περιφερειακή διεύθυνση θα έχει το Κέντρο Καινοτομίας, ένα έργο που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Αυτά τα Κέντρα θα μας βοηθήσουν να έχουμε Εργαστήρια για Extended Reality, για Τεχνητή Νοημοσύνη, για STEM και ρομποτική και χώρο κατασκευών, συναντήσεων και παρουσιάσεων. Εκεί θα δείτε και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα αιχμής, προγραμμάτων σπουδών για όλες τις ηλικίες και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών, που θα συνδράμουν στη λειτουργία των Κέντρων, η οποία θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο.

Επιμορφώνονται 155.000 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής σε νέες παιδαγωγικές και τεχνολογικές δεξιότητες, διαδραστικά, ρομποτική/STEM, ψηφιακά αντικείμενα. Έχει ήδη ξεκινήσει η πρώτη φάση.

Πολύ σημαντικό έργο οι ενοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες σχολείων, όχι μόνο για την τάξη, αλλά και για τη λειτουργία του σχολείου, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε όλα αυτά τα συστήματα. Έχουμε σχεδιάσει και εξασφαλίσει σε πλήρη διαλειτουργικότητα όλων τα υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, eParents. Μητρώο Εκπαιδευτικών, Μητρώο Φορέων, eTeachers και Κινητικότητα εκπαιδευτικών».

Μίλησε ακόμη για το έργο των βιβλιοθηκών, τον εμπλουτισμό τους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να μπορούν όλες να λειτουργούν ως εθνικό δίκτυο δημόσιων βιβλιοθηκών, με καταγραφή έντυπου και ψηφιακού υλικού, αλλά και για την προσθήκη 400 βιβλιοθηκονόμων, για πρώτη φορά στα ελληνικά σχολεία.

Στα συμπληρωματικά έργα, νέες εμπειρίες μάθησης, προηγμένα εργαλεία διδασκαλίας, 3D ολογράμματα, ψηφιακοί οδηγοί μάθησης με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ηλεκτρονικά και ακουστικά βιβλία, ενίσχυση εργαστηρίων δεξιοτήτων, υποστηρικτικό υλικό για τους γονείς.

«Μια ψηφιακή προσέγγιση στη μάθηση, που είναι ενιαία, ασφαλής και ελπίζουμε ποιοτική», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Κάποιες πρωτοβουλίες ακόμη αποτελούν η τράπεζα θεμάτων Skills4life, αλλά και το Πολλαπλό Βιβλίο, για την ελεύθερη επιλογή βιβλίου, όπου έχουν κατατεθεί 181 σχολικά εγχειρίδια, που αφορούν σε 146 γνωστικά αντικείμενα και στόχος είναι μετά την αξιολόγηση των διδακτικών πακέτων, η διανομή των νέων βιβλίων να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2027. Θα καλύπτει από Α' Δημοτικού έως Α' Λυκείου.

Ακόμη, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπου έως την άνοιξη του 2026 χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα έχουν επιμορφωθεί στο Β2 επίπεδο των νέων τεχνολογιών.

Για την κάλυψη των κενών, των ελλείψεων και των αναγκών, ένα καινούργιο πρόγραμμα με ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα μπει σε λειτουργία, ώστε να μπορεί με δημογραφικά στοιχεία, με στοιχεία των εκπαιδευτικών, με τις υπηρεσιακές μεταβολές, να προβλέπονται καλύτερα οι ανάγκες σε όλη την Ελλάδα. «Να μιλάμε στην αρχή της χρονιάς λιγότερο για τα κενά και περισσότερο για τις ουσιαστικές αλλαγές και τις βελτιώσεις στην καθημερινότητα των σχολείων», είπε η κ. Ζαχαράκη.

Τέλος, ένα νέο εργαλείο που σχεδιάζεται και θα μπει σε εφαρμογή, το ConnectEdParents, το οποίο έχει να κάνει με τη διασύνδεση και την επικοινωνία με τους γονείς. Μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα, με οδηγούς ενημέρωσης, συμβουλευτικό υλικό για τη στήριξη των παιδιών.

Και για το Ψηφιακό Φροντιστήριο, είπε πως έχει εμπλουτιστεί, έχουν υπάρξει 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων και συνδέθηκαν 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Πέρα από νέα μαθήματα, θα μπουν σιγά σιγά νέα εξεταστικά εργαλεία, το κομμάτι των τεστ, γενικά ένα πλούσιο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο έρχεται να βοηθήσει την ελληνική οικογένεια, ώστε να ενισχυθούν τα παιδιά και να πετύχουν τους στόχους τους.

Και η υπουργός κατέληξε: «Πάρα πολλοί στέκονται δίπλα μας και δίπλα στον μαθητή και στη μαθήτρια, για να μπορέσουν να φτάσουν πιο κοντά στο κομμάτι της γνώσης. Τελειώνω κάπου εδώ με την ελπίδα να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο, που να συζητάμε μόνο για θετικές εξελίξεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Σήμερα είναι μια συγκυρία, που μας επιτρέπει να μιλήσουμε για αυτό. Να μπορούμε να μιλάμε πολύ λιγότερο για τις ανάγκες που μπορεί να έχουμε σε ένα σχολείο. Να παραδίδουμε νέα σχολεία στους μαθητές και να είμαστε πιο συνεπείς ως προς την ανάγκη ενός παιδιού να κάνει πράξη το όραμά του, το όνειρό του. Και πραγματικά εύχομαι όλα αυτά που παρουσιάσαμε και γίνονται πράξη, να γίνουν παρακαταθήκη για ένα πολύ δυνατό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες ως ο γνήσιος κοινωνικός ανελκυστήρας, που είναι η εκπαίδευση».

