Φιντάν: Η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στο SAFE και σε όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ευρώπης

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υποστήριξε σήμερα ότι «η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στο SAFE», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη. Ειδικότερα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας, ο Φιντάν σημείωσε ότι «η Τουρκία είναι μια χώρα που κάνει κρίσιμη συμβολή στην ασφάλεια της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό και για αυτό είναι σημαντικό η Τουρκία να ενταχθεί στους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης και κυρίως στον μηχανισμό SAFE».

Η ΥΠΕΞ της Εσθονίας, Ελίνα Βάλτονεν, δήλωσε από τη μεριά της ότι «η Φινλανδία θεωρεί πως η Τουρκία είναι μια χώρα που παρέχει σημαντική ασφάλεια στην Ευρώπη και είναι μια χώρα που συμβάλλει στην ασφάλεια της Διατλαντικής Συμμαχίας». Ακόμη, σημείωσε πως «σε ό,τι αφορά την ένταξη της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE φυσικά η Τουρκία ως εταίρος, με ίσους όρους με ίσες συνθήκες, έχει την ευκαιρία της ένταξης στη συνεργασία αμυντικής βιομηχανίας και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό».

