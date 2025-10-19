Απάντηση σε δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δίνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σημειώνει ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Σε δηλώσεις ο κ. Φιντάν είχε αναφέρει: «Ο πρόεδρός μας δίνει σε κάθε εκλεγμένο Έλληνα πρωθυπουργό μια ευκαιρία. Δεν υπάρχει κανένας στον οποίο δεν δίνει την ευκαιρία. Κοιτάξτε, ο πρόεδρός μας είναι το μόνο άτομο με την πολιτική νομιμοποίηση για να επιλύσει τα ζητήματα Τουρκίας - Ελλάδας και Τουρκίας - Κύπρου. Το λέω αυτό με μια πολιτικά ρεαλιστική ανάλυση. Οι Έλληνες το γνωρίζουν αυτό, οι Κύπριοι το γνωρίζουν, όλοι το γνωρίζουν. Σε αυτά τα ευαίσθητα θέματα με ιστορία, αυτός ο λαός κινείται μόνο με τις αποφάσεις και την ευθύνη αυτού του ηγέτη. Το είπαμε χίλιες φορές, αυτή τη δυνατότητα να την εκμεταλλευτείτε. Καμία πολιτική νομιμότητα στην Ελλάδα δεν είναι αρκετά ισχυρή για να τερματίσει τα προβλήματα με την Τουρκία.

»Θέλω να τους απευθυνθώ από εδώ: Οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι πλέον οι αρχαίοι λαοί της περιοχής. Επομένως, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Το μέλλον μας περιμένει. Ας καθίσουμε, λοιπόν, και ας συζητήσουμε τα υπάρχοντα προβλήματά μας με πολιτισμένο τρόπο. Αν συνεχίσετε να παράγετε απειλητική γλώσσα, η Τουρκία θα παράγει δέκα φορές περισσότερη. Δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ας μην βασίζουμε την πολιτική μας σε αυτό. Χτίζουμε πολιτική στην Τουρκία γύρω από ανθελληνικά επιχειρήματα; Μιλάμε για την Ελλάδα μέρα νύχτα; Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό;

» Το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός, για να αμυνθεί, καυχιέται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχθούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE είναι κάτι που αξίζει να εκτεθεί. Το σύστημα της Ευρώπης, το σύστημα ασφαλείας της, έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες όπως η Ελλάδα. Έχει χακαριστεί. Αυτές οι χώρες δεν έχουν κανένα συμφέρον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ το 1974 και επέστρεψε το 1980. Η Τουρκία το αποδέχτηκε τότε. Θα μπορούσε να είχε αρνηθεί.

» Την ίδια ωριμότητα τώρα την περιμένουμε από την Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, είναι μεγαλύτερο από τα υποτιθέμενα προβλήματα μεταξύ μας. Δεν ξέρω το πού μπορείτε να φτάσετε με αυτήν την προοπτική. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών στο Λουξεμβούργο. Είμαστε προσκεκλημένοι εκεί. Αν θέλει ο Θεός, θα πάμε εκεί. Ο Έλληνας συνάδελφός μας έχει επίσης ζητήσει συνάντηση εκεί. Και θα τον συναντήσω. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι οι ομόλογοι μας και οι συνομιλητές μας στην Ελλάδα είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την κατάσταση.

» Επειδή εκεί η πολιτική βασίζεται στην εχθρότητα προς την Τουρκία, οι άνθρωποι εκεί αναγκάζονται να πουν ορισμένα πράγματα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αλλά όταν αυτή η ρητορική μετατρέπεται σε δράση, την παρακολουθούμε στενά. Ούτε οι πρωτοβουλίες κατά της Τουρκίας στην Ευρώπη ούτε οι προσπάθειες στην Ανατολική Μεσόγειο διαφεύγουν της προσοχής μας.

» Έχουμε απίστευτα καλές ευκαιρίες να το επιλύσουμε αυτό ειρηνικά. Υπάρχει η βούληση. Εκεί είναι ο κ. Μητσοτάκης, εδώ είναι ο κ. Ερντογάν. Ας επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Με άλλα λόγια, αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό δεν θα έχει καλό τέλος. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας χρησιμοποιούν απειλητική ρητορική, δίχως εμείς να έχουμε πει κάτι...

» H Τουρκία είναι μια χώρα με υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ισχυρό αίσθημα ασφάλειας και υψηλό επίπεδο ευαισθησίας. Mε αποτέλεσμα όταν έρχεστε με μια γλώσσα ειρήνης, αυτή η χώρα έρχεται σε εσάς με μια γλώσσα ειρήνης. Όταν έρχεστε με μια διαφορετική γλώσσα, έρχεται με μια διαφορετική γλώσσα. Κοιτάξτε, δεν είμαστε η πρώτη χώρα που εισάγει αυτή τη γλώσσα. Εσείς χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα, μην σκεφτείτε καν να περιμένετε μια άλλη γλώσσα σε αντάλλαγμα. Αλλά δεν θα είμαστε ποτέ οι πρώτοι που θα την εισάγουν. Η πρώτη μας γλώσσα είναι οι χαιρετισμοί, η ειρήνη. Ας κάνουμε ειρήνη, ας καθίσουμε, ας μιλήσουμε. Αυτή είναι η μέθοδος του Προέδρου μας.

» Eγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια μπορούν να συζητηθούν... σε ορισμένα σημεία... αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί. Όσο υπάρχει πολιτική βούληση το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί. Όλοι φοβούνται το εξής: «Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει την εξουσία μου;». Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αν πουν πως ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμονής μου στην εξουσία θα λύσω ένα ζήτημα Ελλάδας - Toυρκίας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στην εξουσία. Εγώ πιστεύω ο ίδιος το επιθυμεί αυτό.

» Αλλά επαναλαμβάνω εδώ: δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παρακολουθούμε τα γεγονότα, να τα γνωρίζουμε, να αναπτύσσουμε τα απαραίτητα σενάρια και, δόξα τω Θεώ, να λαμβάνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Αλλά η πρώτη μας προσέγγιση είναι, παρακαλώ, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο. Η αιώνια ειρήνη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι δυνατή στο Αιγαίο Πέλαγος. Ας την κάνουμε δυνατή. Είναι δυνατή στη Μεσόγειο. Ας την κάνουμε εφικτή και στη Μεσόγειο. Ισότιμοι κυρίαρχοι εταίροι, η ειρήνη και η συνύπαρξη μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων στο νησί της Κύπρου είναι επίσης δυνατές. Ας το κάνουμε δυνατό και αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμά μας. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει απήχηση».

