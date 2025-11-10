Θύμα του παλαιοημερολογίτη ιερέας, πρώην μοντέλου και Youtuber έπεσε και η Έρρικα Πρεζεράκου, η οποία περιέγραψε στον ΣΚΑΪ πως ο άνθρωπος αυτός την εξαπάτησε και της ζήτησε δύο φορές χρήματα, τα οποία και του έδωσε.

Εμφανώς αναστατωμένη, η κ. Πρεζεράκου περιέγραψε πως: «Αν θυμάστε πριν πέντε χρόνια είχε σοβαρό θέμα υγείας η μικρή μου ανιψιά η οποία τελικά δεν τα κατάφερε. Σε ένα διάστημα περίπου 8-9 μηνών είχα στραφεί σε πάρα πολλές μονές, μοναστήρια. Αυτός ο άνθρωπος αυτός με είχε προσεγγίσει από τα social media. Μου είπε ''έλα να κάνουμε προσευχές στην εκκλησία που έχουμε''. Είχα πάει δύο φορές εκεί, έκτοτε δεν ξαναμιλήσαμε».

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Πριν από 2 μήνες μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ''έχω ένα σοβαρό θέμα υγείας και αν μπορείς να με βοηθήσεις'' και του έστειλα κάποια χρήματα. Μικρό ποσό, 150 ευρώ μου ζητούσε. Και την Πέμπτη μου έστειλε μήνυμα αργά το βράδυ που μου λέει ''η μητέρα μου πεθαίνει μέσα στο ναό και έχω ένα σοβαρό θέμα, θέλω να με βοηθήσεις''. Τον πήρα τηλέφωνο και μου έλεγε κλαίγοντας ''η μαμά μου πεθαίνει, σε παρακαλώ χρειάζομαι χρήματα, βοήθησέ με''. Και φυσικά το έκανα γιατί στο μυαλό μου δεν μπορούσε να πάει τι άνθρωπος είναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το ιστορικό του κάθε ανθρώπου που είναι στην εκκλησία».

«Φυσικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και έπαθα σοκ όταν έμαθα πως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται και θα έπρεπε να πρεσβεύει σαν ιερέας. Αν καταφέρεις να ξεγελάσεις κάποιον δεν σημαίνει πως είναι χαζός, απλά τον εμπιστεύτηκες περισσότερο απ’ όσο άξιζε», σημείωσε.

«Λυπάμαι πολύ», ανέφερε επίσης ταραγμένη η κ. Πρεζεράκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.