Ένα «κρυμμένο μυστικό» για τους περισσότερους Αθηναίους, που περνούν καθημερινά έξω από το Πεδίον του Άρεως, αποτελεί ένας ναός που βρίσκεται στην «καρδιά» του άλσους.



Πρόκειται για τον ιστορικό Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία της Σχολής Ευελπίδων, τη Φιλική Εταιρεία και τον βασιλιά Όθωνα.



Ο πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και προϊστάμενος του ναού, πατήρ Πέτρος Πετρόπουλος, μίλησε στο Orange Press Agency για την πλούσια ιστορία του ναού, ο οποίος χρονολογείται από τα τέλη του 16ου αιώνα.

Στεκόταν εκεί προτού δημιουργηθεί το Πεδίον του Άρεως

Η μοναδική αυτή εκκλησία είχε το Σάββατο την «τιμητική» της λόγω της εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, με εκατοντάδες πιστούς να τον επισκέπτονται από όλα τα μέρη της Αθήνας, αλλά κυρίως από Κυψέλη, Πολύγωνο, Γκύζη και Εξάρχεια δηλαδή την άτυπη «ενορία» του ναού -καθώς δεν αποτελεί ενορία.



«Ο συγκεκριμένος ναός έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλών γεγονότων. Εδώ ερχόταν ο Βασιλιάς Όθωνας και παρακολουθούσε τις στρατιωτικές επιδείξεις και ασκήσεις της νεοσύστατης τότε Σχολής Ευελπίδων», εξηγεί ο πατήρ Πέτρος Πετρόπουλος. Όπως αναφέρει, η σημερινή τετραγωνισμένη μορφή του ναού, που θυμίζει αίθουσα, πιθανότατα δόθηκε ακριβώς για να μπορούν οι Ευέλπιδες «να μπαίνουν κατά τάξη και κατά κλάση για να εκκλησιάζονται».



Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του ναού «την εποχή που αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το Πεδίον του Άρεως, ο ναός διέθεσε κάποια κτήματα και τότε το κράτος έφτιαξε τον χώρο αυτόν και μέσα σε αυτόν τον χώρο 'εγκλωβίστηκε' θα μπορούσαμε να πούμε ο ναός των Ταξιαρχών»

Οι «ασυνήθιστες» αναγεννησιακές αγιογραφίες

Αυτό που καθιστά τον ναό μοναδικό είναι η ασυνήθιστη τεχνοτροπία του, που ξεφεύγει από το κλασικό βυζαντινό ύφος.



«Όλος ο ναός είναι ζωγραφισμένος σε αυτό το ύφος. Υπάρχουν κι άλλοι ναοί στην Αθήνα που έχουν αγιογραφίες αυτού του χαρακτήρα, αλλά σε συνδυασμό με βυζαντινό ύφος. Ο δικός μας ναός είναι μοναδικός», σημειώνει ο εφημέριος.

«Είναι επηρεασμένη (τεχνοτροπία) άμεσα από την Ευρώπη, από την εποχή των Βαυαρών, την εποχή του Όθωνα, και γι' αυτό και έχει ένα αναγεννησιακό ύφος και χαρακτήρα» προσθέτει. Ο πατήρ Πέτρος εστίασε και στα ιδιαίτερα γύψινα πλαίσια γύρω από τις τοιχογραφίες, τονίζοντας πως «δεν είναι απλά ζωγραφιές, είναι έργα τέχνης».



Οι αγιογραφίες, όπως εξηγεί, έγιναν σε διαφορετικές περιόδους, με σημαντικότερο καλλιτέχνη «τον περιώνυμο αγιογράφο της Αθήνας, τον Αρτέμη, ο οποίος έχει αγιογραφήσει σε πάρα πολλούς ναούς στο κέντρο της Αθήνας» τη δεκαετία του '40, '50 και '60, προσαρμοζόμενος στο δυτικότροπο ύφος του ναού.



Όπως λέει «σε όλους αυτούς του αιώνες ο ναός έχει υποστεί πάρα πολλές φθορές, ζημιές και ανακαινίσεις» αλλά πως με αγάπη, φροντίδα και προσήλωση οι «πληγές» επουλώνονται.

Τα οστά του Υψηλάντη

Ο ναός, παλαιότερος από το ίδιο το Πεδίον του Άρεως, φιλοξενεί στον περίβολό του το μνημείο με τα οστά του Αλέξανδρου Υψηλάντη. «Το κράτος αποφάσισε να φέρει και να τοποθετήσει τα οστά του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο μνημείο που υπάρχει στον περίβολό μας, αυτού του μεγάλου εθνεγέρτη», υπογραμμίζει ο πατήρ Πέτρος.



Παράλληλα, ο ναός γιόρτασε πρόσφατα, την 1η Νοεμβρίου, τα εγκαίνιά του για πρώτη φορά μετά από περίπου 175 χρόνια. «Τα προηγούμενα εγκαίνια είχαν γίνει τότε που ο ναός πήρε αυτή τη μορφή, από τις κολώνες και μπροστά, που είναι κτίσμα του 1850 περίπου», επισημαίνει ο εφημέριος.



Λόγω αυτού του γεγονότος, ο ναός φιλοξενεί εκτάκτως ιερά λείψανα. «Αυτή την περίοδο έχουν έρθει κάποια ιδιαίτερα ιερά λείψανα για να τιμήσουμε το γεγονός του εγκαινιασμού, τα οποία θα παραμείνουν μέχρι και τις 16 Νοέμβρη», διευκρινίζει κλείνοντας ο π. Πέτρος Πετρόπουλος.

