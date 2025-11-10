Σε κάθειρξη 8 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο πρώην καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, που κατηγορήθηκε ότι ζητούσε χρήματα από φοιτητές για να τους περνάει στα μαθήματά του.

Μαζί του, το δικαστήριο καταδίκασε και δύο ιδιοκτήτες φροντιστηρίου της πόλης, ένα ζευγάρι, σε πενταετή κάθειρξη και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ ο καθένας. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει της έφεσης, η οποία έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, που κατά περίπτωση αφορούσαν δωροληψία και εκβίαση.

Η δίκη, που ολοκληρώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, έβαλε τέλος σε μια υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί το 2018, προκαλώντας τότε σάλο στις Σέρρες και σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δίκης εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, κυρίως πρώην σπουδαστές του Τμήματος Λογιστικής, που περιέγραψαν ένα οργανωμένο σύστημα εκβιασμού και χρηματισμού, με τα μαθήματα να “περνιούνται” έναντι αμοιβής 250 ευρώ, μέσα από συγκεκριμένο φροντιστήριο.

Πηγή: skai.gr

