Σάλος έχει ξεσπάσει με την είδηση της σύλληψης ενός παλαιοημερολογίτη ιερέα, πρώην μοντέλο και Youtuber, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 40χρονος είχε απασχολήσει τη δεκαετία του 90' τα φώτα της δημοσιότητας ως μοντέλο, τραγουδιστής και έπειτα αποφάσισε να ασχοληθεί με την ιεροσύνη. Το 2002 καθαιρέθηκε από ιερέας από την Ορθόδοξη Εκκλησία και έπειτα εισχώρησε στην εκκλησία των Παλαιοημερολογιτών.

Το τελευταίο διάστημα αυτοαποκαλείτο ως αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών και έχει κανάλι στο YouTube με δεκάδες χιλιάδες ακολούθους όπου παρουσιάζει συνταγές μαγειρικής ενώ είχε γράψει και βιβλίο ισχυριζόμενος πως τα έσοδα των πωλήσεων θα πήγαιναν σε απόρους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένα κύκλωμα εμπορίας με δύο αρχηγικά μέλη είναι αλβανικής καταγωγής, με τα οποία επικοινωνούσε ο συγκεκριμένος ρασοφόρος.

Το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών τον έπιασε μέσω του κοριού να συνομιλεί με αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ βρισκόταν εντός ναού στην περιοχή των Τριών Γεφυρών στην Αθήνα και να του δίνει εντολή να βγει έξω από τον ναό για να παραδώσει ποσότητα ναρκωτικών.

Ο συγκεκριμένος ναός φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» από την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε όλη τη χώρα και έχει σφραγιστεί από χτες.

Ο 40χρονος ρασοφόρος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στη Ρόδο έχοντας στην κατοχή του μια βαλίτσα με 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνη, που θα παρέδιδε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε 38χρονο, ο οποίος ομοίως συνελήφθη.

​Η οργάνωση εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία προχώρησε συνολικά σε οκτώ συλλήψεις.

Πηγή: skai.gr

