Κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά που πουλούσε στον ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες είχε ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, πρώην μοντέλο και Youtuber. Το «κεράκι» ήταν η κοκαΐνη, η «φανουρόπιτα» ήταν η ακατέργαστη κάνναβη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, από το πρωί της Δευτέρας, τοξικοεξαρτημένα άτομα σπεύδουν έξω από τον ιερό ναό, που είναι κλειστός και χτυπούν το κουδούνι, προφανώς για να πάρουν τη δόση τους, μη γνωρίζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εισήλθαν ξανά σήμερα στο ναό για να συνεχίσουν τις έρευνες για τα ναρκωτικά.

Στη διάθεσή της η αστυνομία έχει και διαλόγους που είχε ο συγκεκριμένος ρασοφόρος με τα αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης που τον κατεύθυναν να προσεγγίσει τους πελάτες και να κάνει τις παραδόσεις των ναρκωτικών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ανέφερε πως «έφτασαν πληροφορίες στη δίωξη ναρκωτικών ότι χρησιμοποιείται ο χώρος του ναού τόσο για την αποθήκευση ναρκωτικών, κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, όσο και για το εμπόριο ναρκωτικών».

«Υπάρχει πολύ καλή έρευνα των αστυνομικών της δίωξης, υπάρχουν στοιχεία που περιγράφονται στη δικογραφία και μάλιστα προέκυψαν 8 συλλήψεις. 6 άτομα αν ανήκουν στην εγκληματική οργάνωση η οποία διακινούσε παράνομα και αλλοδαπούς. Μάλιστα, ένας από αυτούς (τους συλληφθέντες) βρίσκεται για το αδίκημα είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης, στο διάστημα που έχει ερευνήσει η αστυνομία, ξεπερνά τις 100.000 ευρώ», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

