Απειλούσε να πέσει από γέφυρα στο Πολύκαστρο του Κιλκίς ένας 28χρονος άντρας, μετά από σημερινή δικαστική απόφαση που αφορά σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, όπως μεταδίδει το GrTimes.

Ο 28χρονος, ο οποίος διαμένει σε δομή της Νέας Καβάλας μαζί με τη σύζυγό του, σύμφωνα με το voria.gr, ανέβηκε στην αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από την ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, απειλώντας να κάνει βουτιά στο κενό. Στο σημείο άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Κιλκίς, ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ καθώς και Πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες μάλιστα είχαν απλώσει δίχτυα στη γέφυρα.

Τελικά, λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι τον 28χρονο απομάκρυναν αστυνομικοί από την αερογέφυρα Πολυκάστρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος είχε σήμερα δικαστήριο καθώς είχε καταγγελθεί για ενδοοικογενειακή βία. Το δικαστήριο αποφάσισε την απομάκρυνση της συζύγου του από τη δομή, γεγονός που προκάλεσε τη συγκεκριμένη αντίδραση του 28χρονου.

