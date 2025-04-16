Του Νικόλα Μπάρδη

Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι αναμφισβήτητα μία ξεχωριστή εμπειρία, που όλοι πρέπει έστω και μία φορά να ζήσουμε στη ζωή μας. Η μυσταγωγική περιρρέουσα ατμόσφαιρα, οι ορθόδοξες χριστιανικές και καθολικές παραδόσεις, αλλά και ο βενετσιάνικος αέρας στα γραφικά καντούνια μεταμορφώνουν το νησί τη Μ. Εβδομάδα στον απόλυτο θρησκευτικό προορισμό. Πλήθη κόσμου συρρέουν τόσο στην πόλη της Κέρκυρας, όσο και σε ολόκληρο το νησί, για να απολαύσουν από κοντά τα έθιμα του τόπου και να μπουν στο κλίμα των ημερών. Χωρίς αμφιβολία, το πιο διάσημο έθιμο που λαμβάνει χώρα στο νησί το Μ. Σάββατο, είναι αυτό με τους μπότηδες.

Στις 11:00 το πρωί του Μ. Σαββάτου και αφού δοθεί το σήμα της πρώτης Ανάστασης και ο Μητροπολίτης ψάλλει το «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν», οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της Κέρκυρας χτυπούν χαρμόσυνα και οι κάτοικοι από τα μπαλκόνια ή τα παράθυρά τους ρίχνουν τους μπότηδες, μικρούς και μεγάλους, που είναι γεμάτοι με νερό, για να κάνουν θόρυβο. Πρόκειται για πήλινα κανάτια, με στενό στόμιο και δύο χερούλια στο πλάι, δεμένα με κόκκινες κορδέλες ή ζωγραφισμένα. Το δημοφιλές αυτό έθιμο που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες στην περιοχή, έχει τις ρίζες του στην Ενετοκρατία. Οι καθολικοί Βενετοί έσπαγαν τις παλιές στάμνες την Πρωτοχρονιά, ως «φόρο» στο νέο χρόνο, προκειμένου να τους φέρει καινούρια αγαθά και τύχη στο σπιτικό τους.

Οι ορθόδοξοι Κερκυραίοι «υιοθέτησαν» αυτό το ξεχωριστό έθιμο, και με τα χρόνια το μετέφεραν την περίοδο του Πάσχα, όταν οι Ενετοί τους επέτρεπαν να γιορτάσουν μόνο τις μεσημβρινές ώρες. Το σπάσιμο των κανατιών στους πεζόδρομους συμβολίζει την απομάκρυνση της κακοτυχίας, γι’ αυτό μέχρι και σήμερα, όσοι παρακολουθούν το έθιμο από κοντά, μετά την ολοκλήρωσή του παίρνουν μαζί τους κομμάτια από τους σπασμένους μπότηδες για γούρι, ευμάρεια και καλή τύχη. Αν βρεθείτε στο νησί Μ. Σάββατο θα εντυπωσιαστείτε από το πλήθος του κόσμου που γεμίζει απ’ άκρη σ’ άκρη την εμβληματική Σπιανάδα, τη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας αλλά και ολόκληρων των Βαλκανίων, με σκοπό να εξασφαλίσουν μία προνομιακή θέση, για να δουν το όμορφο αυτό έθιμο.

Εκτός, όμως, από τους μπότηδες, στην Κέρκυρα εκείνη την ημέρα τελείται ένα ακόμη έθιμο, που είναι λιγότερο γνωστό, αλλά εξίσου ξεχωριστό! Και ο λόγος για το έθιμο της «Μαστέλας». Οι Κερκυραίοι, λοιπόν, τοποθετούν ένα βαρέλι γεμάτο νερό και στολισμένο με λουλούδια και κορδέλες, και καλούν τους περαστικούς να ρίξουν μέσα κέρματα, κάνοντας μια ευχή. Την ώρα της Πρώτης Ανάστασης, κάποιος πέφτει μέσα και μαζεύει τα νομίσματα. Νωρίτερα, στις 09:00 το πρωί, στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα πραγματοποιείται η λιτανεία του Αγίου, που έχει καθιερωθεί ήδη από το 1550, όταν η Κέρκυρα σώθηκε από τον λιμό. Ταυτόχρονα, γίνεται και η περιφορά του Επιταφίου, με τη συνοδεία των φιλαρμονικών, ενώ όλη η πόλη βρίσκεται στους δρόμους.

Οι μαγικές και κατανυκτικές εικόνες από το Πάσχα στην Κέρκυρα κατακλύζουν κάθε χρόνο το διαδίκτυο και κάνουν τον γύρο του κόσμου, μοιράζοντας απλόχερα ελπίδα, αισιοδοξία και ομορφιά.



Πηγή: skai.gr

