Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι πέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι νόθευαν ηλιέλαιο και το πουλούσαν ως «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο» στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έπειτα από αστυνομική επιχείρηση τη Μ. Δευτέρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης το παράνομο παρασκευαστήριο, ενώ κατασχέθηκαν σχεδόν 17 τόνοι νοθευμένων ελαίων.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 55χρονος φερόμενος ως «αρχηγός» της εγκληματικής σπείρας και η 51 ετών σύζυγός του (αναζητείται ο 33χρονος γιος τους που περιλαμβάνεται στην ίδια δικογραφία μαζί με ένα ακόμη άτομο).

Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για πλαστογραφία με τη μορφή νόθευσης, χρήση παραποιημένων σημάτων, σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξη κακουργήματος κ.ά.

Αρνήθηκαν τις πράξεις τους

Στις απολογίες τους οι συλληφθέντες αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται στην κακουργηματική τους μορφή και αποδέχθηκαν μόνο ορισμένα αδικήματα που διώκονται ως πλημμελήματα. Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα) και επιπλέον στο αντρόγυνο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση.

Χαρακτηριστικό της δράσης της σπείρας - και προκειμένου τα μέλη της να παραπλανήσουν τους καταναλωτές - είναι ότι προμηθευόταν για την τυποποίηση των ελαίων μεταλλικούς περιέκτες που έφεραν εκτυπωμένα ενωσιακά σήματα για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), όπως επίσης εθνικά σήματα για τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Ε.), τα οποία χορηγούνται μόνο σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι ο 55χρονος Έλληνας που κατηγορείται ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας για παρόμοιες πράξεις. Τότε κατηγορήθηκε για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.