Καστοριά: Καταδίκη δημοτικού υπαλλήλου για μαζική εκδήλωση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 ετών και 4 μηνών καταδικάστηκε (πρώην) υπάλληλος του δήμου 'Αργους Ορεστικού Καστοριάς που κρίθηκε υπεύθυνος για τη μαζική εκδήλωση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατοίκους της περιοχής, πριν από 6 χρόνια, η οποία φαίνεται να συνδεόταν με την κατανάλωση του νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε ο τότε και σημερινός δήμαρχος του 'Αργους Ορεστικού.

Ο καταδικασθείς υπάλληλος, αρμόδιος κατά το επίδικο διάστημα για τη διενέργεια ελέγχου και χλωριομετρήσεων του νερού ύδρευσης, κρίθηκε ένοχος για υποβάθμιση περιβάλλοντος, εξ αμελείας και δια παραλείψεως, όπως επίσης για σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή (αμφότερες οι πράξεις σε βαθμός πλημμελήματος). Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Κοζάνης - ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε η υπόθεση (λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο του δημάρχου) - αναγνώρισε στον υπάλληλο, συνταξιούχο πλέον, το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την επιβληθείσα ποινή προς 5 ευρώ/ημέρα, με αναστολή στην εκτέλεσή της ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι λόγω παραλείψεων στη χλωρίωση του δικτύου ύδρευσης του δήμου 'Αργους Ορεστικού, τον Ιανουάριο του 2019, δεν αδρανοποιήθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί που φαίνεται πως εισήχθησαν στο δίκτυο με αποτέλεσμα από την κατανάλωση του νερού να νοσήσουν από γαστρεντερίτιδα 635 κάτοικοι που χρειάστηκε να απευθυνθούν για ιατρική βοήθεια ή/και στις δημόσιες θεραπευτικές δομές του νομού.

Μεταξύ αυτών, ήταν ένας 58χρονος (σήμερα) που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύτηκε για πάνω από 4 μήνες έχοντας προσβληθεί από το σύνδρομο Giullain Barre (πλήρη αδυναμία κίνησης των άνω και κάτω άκρων κ.ά.) το οποίο του προκάλεσε μόνιμη βαριά σωματική βλάβη, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Για τα εκατοντάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο 'Αργος Ορεστικό είχε κινητοποιηθεί τότε το ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα δικογραφία η οποία όμως τέθηκε στο αρχείο, το 2019, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς. Την ίδια τύχη είχε μήνυση που υπέβαλε λίγο καιρό αργότερα ο 58χρονος, όταν στράφηκε κατά του δημάρχου και κατά παντός υπευθύνου. Τελικά, η υπόθεση ανασύρθηκε το 2023 με διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και κινήθηκε η ποινική διαδικασία με αποτέλεσμα να παραπεμφθούν σε δίκη τα δύο παραπάνω πρόσωπα.

Το κλητήριο θέσπισμα με το οποίο κλήθηκαν να δικαστούν έκανε, μεταξύ άλλων, λόγο για παραλείψεις στη διενέργεια καθημερινών ελέγχων των επιπέδων υπολειμματικού χλωρίου του νερού του δικτύου ύδρευσης, από διαφορετικά σημεία και μάλιστα του πιο απομακρυσμένου, καθώς φαίνεται να διεξάγονταν έλεγχοι μόνο μία φορά την εβδομάδα κι από ένα σημείο μόνο.

Τι ανέφεραν στις απολογίες τους

Στις απολογίες τους τόσο ο δήμαρχος όσο και ο δημοτικός υπάλληλος αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αποποιούμενοι των ευθυνών τους, ενώ, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκαν στις αρμοδιότητες για το ζήτημα των υδάτων που είχε ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος απεβίωσε το 2020.

Το Δικαστήριο τελικά έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο δημοτικό υπάλληλο, απαλείφοντας από την (αρχική) κατηγορία της υποβάθμισης περιβάλλοντος την επιβαρυντική περίπτωση ότι αυτή είχε αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη προσώπου και εν προκειμένου του 58χρονου μηνυτή. Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας, Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, εξήγησε: «λόγω μίας εξέτασης που δεν διενεργήθηκε όσο ο εντολέας μου νοσηλευόταν στα δημόσια νοσοκομεία, δεν αποδείχθηκε "με βεβαιότητα", κατά την κρίση των δικαστών, πως η γαστρεντερίτιδα από την κατανάλωση του μολυσμένου νερού ήταν αυτή που προκάλεσε το σύνδρομο Giullain Barre, παρότι οι πραγματογνώμονες και θεράποντες πιθανολογούν αυτό ως επικρατέστερο σενάριο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.