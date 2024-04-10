Με καταθέσεις μαρτύρων ξεκίνησε στις 9 το πρωί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων, η εκδίκαση υπόθεση της τέως εισαγγελέως Πρωτοδικών και προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας Μαρίας Τατάκη, η οποία κατηγορείται για «κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας κατ΄ αληθή πραγματική συρροή» και για «υπεξαγωγή δημοσίων εγγράφων κατά συρροή».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2019, όταν το δικαστικό σκάνδαλο ξετύλιξε η τότε εισαγγελέας Εφετών Κέρκυρας Βασιλική Χριστούλη. Όπως αποκαλύφθηκε, η κατηγορουμένη αφαίρεσε χιλιάδες δικογραφίες από την υπηρεσία της, με αποτέλεσμα την παραγραφή αδικημάτων, κακουργημάτων και πλημμελημάτων.

Περίπου 1.000 από τις δικογραφίες είχαν βρεθεί στην αποθήκη φίλης της στο χωριό Γαρούνα Κέρκυρας, ενώ άλλες στο σπίτι όπου διέμενε η ίδια. Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι μάρτυρες υπεράσπισης της κ. Τατάκη, οι οποίοι είναι νυν και πρώην εργαζόμενοι στα δικαστήρια της Κέρκυρας, κατέθεσαν μεταξύ άλλων, πως υπήρχε μεγάλος φόρτος εργασίας, ελλείψεις προσωπικού, προβλήματα στην μηχανογράφηση και γι' αυτό καθυστερούσε η διεκπεραίωση δικογραφιών και μηνύσεων, χωρίς ωστόσο να δώσουν διευκρινίσεις, γιατί εντοπίστηκαν οι δικογραφίες σε αγροικία της Κέρκυρας.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα αγνοείται η τύχη 156 δικογραφιών κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η κατηγορούμενη, με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, στις 14 Απριλίου 2022, απολύθηκε από το Σώμα, χωρίς δικαίωμα εργασίας. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί την Τρίτη 16 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

