Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης - Θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε άστεγους και άπορους Ελλάδα 14:14, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο θα λειτουργεί με ραντεβού δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα, από το πρωί έως το μεσημέρι, ενώ θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους κομμωτές της Θεσσαλονίκης