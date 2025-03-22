Μία νεκρή κι ένας σοβαρά τραυματίας ήταν ο απολογισμός σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων, που σημειώθηκε στις 20.30 το βράδυ της Παρασκευής (21/3) στην επαρχιακή οδό Λαγκαδά – Κολχικού, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 60χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο, δεν είχε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

Απογευματινές ώρες χθες (21-03-2025), στο 1ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Λαγκαδά – Κολχικού, επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονη ημεδαπή συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 60χρονος άντρας. Αναφέρθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός της γυναίκας οδηγού και ο βαρύς τραυματισμός του δεύτερου οδηγού, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 60χρονος άντρας στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, αφού του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής.

Πηγή: skai.gr

