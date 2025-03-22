Σειρά από εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Μαρτίου στο πλαίσιο εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821 στην Αττική.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

Στις 06:20 ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Στις 08:00 επίσημη έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β'.

Στις 10:01 ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Στις 10:55 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στις 11:00 παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στις 18:41 επίσημη υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον και σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Παρελάσεις Στρατιωτικών Τμημάτων.

Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων από την 08:00 της Κυριακής 23 Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της Τρίτης 25 Μαρτίου.

Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 24 και Τρίτης 25 Μαρτίου 2025.

