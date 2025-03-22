Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες προβλέπονται για σήμερα, Σάββατο στην Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-03-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά πιθανόν τοπικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και βαθμιαία από το απόγευμα 7, τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 με 21 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-03-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές προβλέπεται να σημειωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-03-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα. Βροχές προβλέπεται να σημειωθούν κατά διαστήματα κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και πιθανόν τις πρωινές ώρες τοπικά στην Πελοπόννησο και την ανατολική Στερέα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και στο Ιόνιο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές, κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-03-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές προβλέπεται να σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τοπικά σε περιοχές της Πελοποννήσου και της ανατολικής Στερεάς. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

