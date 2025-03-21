Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή κι έναν σοβαρά τραυματία

Νεκρή είναι η 50χρονη οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, ενώ ο 60χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο

EKAB

Μία νεκρή κι ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων που σημειώθηκε στις 8.30 το βράδυ στην επαρχιακή οδό Λαγκαδά - Κολχικού, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Νεκρή είναι η 50χρονη οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, ενώ ο 60χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαίο δυστύχημα
