Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα, στις 05:55, στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, πλησίον του κόμβου της οδού Μακρυγιάννη.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση διασωστικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό μίας τραυματίας από το ένα όχημα.

