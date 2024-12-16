Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρα παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα

Θανατηφόρα παράσυρση πεζού σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στη συμβολή των οδών Κων. Καραμανλή και 25ης Μαρτίου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 20χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας παρέσυρε 63χρονο που επιχείρησε να διασχίσει πεζός το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, που διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνες για το θανατηφόρο τροχαίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.