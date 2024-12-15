Έχασε την μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, ένα 16χρονο παιδί, που από χθες το βράδυ νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο του Βόλου, έπειτα από τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην Αργαλαστή του Νοτίου Πηλίου το Σάββατο το βράδυ.

Ο 16χρονος δεν τα κατάφερε, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το τροχαίο έγινε χθες στις 9 περίπου το βράδυ, στην είσοδο της κωμόπολης και πολύ κοντά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όταν στο μηχανάκι που επέβαινε ο 16χρονος και οδηγούσε ένας 17χρονος φίλος του, ενεπλάκη σε τροχαίο και συγκρούσθηκε με ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Οι γιατροί του Κ.Υ. Αργαλαστής που έτρεξαν αμέσως στο συμβάν, προσπάθησαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους δύο νεαρούς τραυματίες, αλλά ο 16χρονος είχε τραυματισθεί πάρα πολύ σοβαρά και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο στον Βόλο όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η εισαγωγή του στην ΜΕΘ.

Τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 16χρονος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν τις 8 απόψε, ενώ διερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες που σημειώθηκε η νέα τραγωδία στην άσφαλτο.

