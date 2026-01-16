Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα για τη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, στη λεωφόρο Βασ. Όλγας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς που κατηγορούνται για εμπλοκή στο περιστατικό.

Όπως ανέφεραν μαρτυρίες, κατά τη ληστεία υπήρξε πυροβολισμός χωρίς όμως να αναφερθεί τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

