Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με το τροχαίο που προκάλεσε 24χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη όταν κυριολεκτικά καρφώθηκε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο, λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το skai.gr, η 24χρονη η οποία ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγεί, πέφτει πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια καταλήγει στο πεζοδρόμιο.

Η γειτονιά ακούγοντας τον θόρυβο σηκώθηκε στο πόδι ενώ αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τη νεαρή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η νεαρή παραπέμφθηκε Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Επίσης, της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, μετά το αλκοτέστ στο οποίο επιβλήθηκε και το οποίο επιβεβαίωσε πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.