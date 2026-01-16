Έντονο προβληματισμό και διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο τομέας των επιτραπέζιων ελιών στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Mercosur εκφράζουν οι ευρωπαϊκοί φορείς του κλάδου ASEMESA από την Ισπανία, ASSOM από την Ιταλία και ΠΕΜΕΤΕ από την Ελλάδα.

Σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών επισημαίνεται ότι η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή εξάλειψη των δασμών για τις επιτραπέζιες ελιές που εισάγονται από τις χώρες της Mercosur μέσα σε χρονικό ορίζοντα επτά ετών, ξεκινώντας από το ισχύον επίπεδο του 12,8%.

Όπως τονίζουν οι οργανώσεις, η εξέλιξη αυτή διευκολύνει τη σταδιακή διείσδυση προϊόντων τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή αγορά, με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που ισχύουν για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Την ίδια στιγμή, οι αγορές της Mercosur παραμένουν ουσιαστικά απροσπέλαστες για τις ευρωπαϊκές επιτραπέζιες ελιές, καθώς εξακολουθούν να επιβάλλονται δασμοί της τάξης του 12,6%, γεγονός που, όπως σημειώνουν, υπονομεύει τον δίκαιο και αμοιβαίο ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για κρίσιμες αγορές, όπως η Βραζιλία – μία από τις μεγαλύτερες καταναλώτριες επιτραπέζιων ελιών διεθνώς – όπου τα ευρωπαϊκά προϊόντα παραμένουν πρακτικά αποκλεισμένα, ενώ άλλοι διεθνείς παίκτες απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση μέσω ειδικών εμπορικών συμφωνιών.

Κατά τις τρεις οργανώσεις, η συμφωνία έχει διττές αρνητικές συνέπειες: αφενός περιορίζει σημαντικά τις εξαγωγικές προοπτικές των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών σε βασικές αγορές και αφετέρου εντείνει τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ, μέσω της ευνοϊκής εισόδου προϊόντων από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή απειλεί τη βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας, τις θέσεις εργασίας, την οικονομική αντοχή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και τη συνοχή εκτεταμένων αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έναν κλάδο που διαχρονικά εμφανίζει ισχυρή εξαγωγική παρουσία και υψηλό βαθμό συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Τέλος, οι οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο δημιουργίας νέας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τις επιτραπέζιες ελιές, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης του κλάδου και τον καλύτερο συντονισμό της υπεράσπισης των κοινών συμφερόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Πηγή: skai.gr

