Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο, αναζητούνται οι τέσσερις δράστες

Οι δράστες μπήκαν στο κατάστημα που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, και έφυγαν με σημαντικό χρηματικό ποσό, μέσα σε νοικιασμένο αυτοκίνητο

ληστεία

Ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 4 ληστές που οπλοφορούσαν εισήλθαν στο ενεχυροδανειστήριο επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Η λεία ανέρχεται στις 30.000€ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησαν καταλαθος ενώ μάζευαν πράγματα.

Στο ενεχυροδανειστήριο εισήλθαν 2 άτομα, ενώ εξετάζεται αν υπήρχαν άλλοι 2 έξω.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ληστές ήταν νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Ληστεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark