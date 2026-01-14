Ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 4 ληστές που οπλοφορούσαν εισήλθαν στο ενεχυροδανειστήριο επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Η λεία ανέρχεται στις 30.000€ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησαν καταλαθος ενώ μάζευαν πράγματα.

Στο ενεχυροδανειστήριο εισήλθαν 2 άτομα, ενώ εξετάζεται αν υπήρχαν άλλοι 2 έξω.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ληστές ήταν νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

