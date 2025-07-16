Έβαλε φωτιά στο σπίτι της 48χρονης εν διαστάσει συζύγου του στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με το κυνηγετικό του όπλο στη Φθιώτιδα, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη. Πρόκειται για 76χρονο Έλληνα, για τη σύλληψή του οποίου προηγήθηκε το τελευταίο 24ωρο ανθρωποκυνηγητό από τις αστυνομικές αρχές.

Εις βάρος του 76χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο άνδρας καταγγέλθηκε αρχικά από τη 48χρονη βουλγαρικής καταγωγής γυναίκα ότι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας την απείλησε, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση σωματικής βίας εναντίον της.

Το πρωί της επόμενης μέρας, ο ίδιος πήγε στο σπίτι της, όπου προκάλεσε φωτιά με εύφλεκτο υγρό. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν υλικές ζημιές τόσο στους χώρους του σπιτιού όσο και σε προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας, ενώ κατά την αποχώρησή του πήρε μαζί του το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Ο δράστης εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή της Φθιώτιδας, με τους αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες, ενώ παράλληλα τού αφαίρεσαν το κυνηγετικό όπλο.

Ο 76χρονος οδηγείται με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.