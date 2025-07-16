Μέχρι την Ελλάδα έχουν φτάσει οι καπνοί από τις φωτιές που μαίνονται στην Τουρκία, όπως φαίνεται σε δορυφορική εικόνα που ανήρτησε στο Facebook ο μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Παράλληλα, όπως φαίνεται σε δεύτερη φωτογραφία, ο καπνός είναι ορατός και από τις κάμερες στην Πεντέλη.

«Μερικές δυστοπικές εικόνες (για μια ακόμη φορά)… Η δορυφορική φωτογραφία δείχνει τη σημαντική διασπορά καπνού από τρεις φωτιές στην Τουρκία το πρωί της Τετάρτης 16 Ιουλίου. Ο καπνός άλλωστε είναι ορατός και από τις κάμερες μας στην Πεντέλη. Ταυτόχρονα, στις νότιες περιοχές του λεκανοπεδίου οι σταθμοί του ΕΑΑ/meteo.gr κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες (το πρωί της Τετάρτης) στους 28-29 βαθμούς! Είμαστε μια “ωραία” ατμόσφαιρα (κυριολεκτικά και μεταφορικά)…», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Λαγουβάρδος.

Όπως εξηγεί ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή συνέβαλαν στη μεταφορά καπνού προς την Ελλάδα. Το πλούμιο καπνού κάλυψε τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου, με αισθητές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα σε περιοχές όπως η Λέσβος, η Αττική και τα Αντικύθηρα, με τους κατοίκους να αναφέρουν οσμή καμένου.

Στο βίντεο διαδραστικού χάρτη της εφαρμογής Zoom Earth, που αποτελεί σύνθεση δορυφορικών εικόνων από γεωστατικούς δορυφόρους EUMETSAT Meteosat, NOAA GOES, JMA Himawari και KAI Geo-KOMPSAT, καταγράφεται η πορεία του πλουμίου καπνού από την έναρξη της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το AtmoHub ο καπνός μεταφέρεται νοτιοδυτικά προς το νησί των Αντικυθήρων, όπου βρίσκεται το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ). Με την χρήση του συστήματος lidar PollyXT, το ΠΑΓΓΑΙΑ θα μπορέσει να ανιχνεύσει το πλούμιο καπνού και να δώσει πληροφορίες για το ύψος του στην ατμόσφαιρα καθώς και τη σύστασή του.

