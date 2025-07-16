Ειδική αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές, κατά την οποία συνελήφθησαν 11 έγκλειστοι, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για ναρκωτικά και όπλα, πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματιος (ΔΑΟΕ).

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με κατοχή ναρκωτικών ουσιών και όπλων από έγκλειστους, κατά την οποία διενεργήθηκαν έρευνες σε κελιά.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συνολικά, 16 γραμμάρια λευκής και ροζ σκόνης και μικροποσότητα πιθανόν κατεργασμένης κάνναβης (ουσίες που θα εξεταστούν εργαστηριακά), δύο αυτοσχέδια μαχαίρια και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

