Ευθύνες στους αστυνομικούς του τμήματος Αγίων Αναργύρων που έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους να ξετυλίγεται η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, επέρριψε στην κατάθεσή του ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την 28χρονη ζωντανή.

Ο φίλος της, ο οποίος εκείνο το βράδυ είχε πάει μαζί με το θύμα στο αστυνομικό τμήμα, περιέγραψε καρε- καρέ την δολοφονία.

«Περιμέναμε μήπως έρθει το περιπολικό να την επιβιβάσω. Ξαφνικά η Κυριακή πάγωσε και φώναξε 'χάνομαι'. Τρώει την πρώτη μαχαιριά, τρώει τη δεύτερη μαχαιριά. Με την άκρη του ματιού μου, βλέπω τον κατηγορούμενο, ακούσαμε ποδοβολητό, αλλά όλα έγιναν γρήγορα. Έπαθα σοκ λες και βλέπεις ταινία. Δεν καταλάβαινα ότι αυτό συμβαίνει σε άνθρωπο κοντινό σε έμενα. Έτρεξα προς το τμήμα... Φώναξα: 'βοήθεια τη σκοτώνει'. Οι γυναίκες αστυνομικοί βγήκαν στο μπαλκόνι» κατέθεσε ο μάρτυρας και συνέχισε:

«....Στο μεταξύ ο κατηγορούμενος είχε ανέβει πάνω της, τής κάρφωνε μαχαιριές, νομίζω 4 – 5. Μετά είδα τον κατηγορούμενο να αυτοτραυματίζεται και να πέφτει στο έδαφος. Συνέχισα να φωνάζω «ρε παιδιά ακόμη κρατάει το μαχαίρι. Με τα πολλά βγαίνει ο σκοπός και του κλωτσάει το μαχαίρι, μετά εμφανίστηκε ένας αστυνομικός και με ανέβασε πάνω να ηρεμήσω ...».

Ο μάρτυρας, ο οποίος είναι ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την Κυριακή ζωντανή, είπε ότι η Κυριακή φοβόταν τον κατηγορούμενο και για αυτό τού ζήτησε να πάνε να τον καταγγείλει στην αστυνομία.

«Η Κυριακή μου είπε 'πάμε στο τμήμα γιατί φοβάμαι', δεν έκανε μήνυση γιατί απ' ό,τι κατάλαβα δεν είχε τα χρήματα να πληρώσει το παράβολο, γι αυτό και ζήτησε το πιο απλό πράγμα μια αστυνομική συνοδεία μέχρι το σπίτι της».

Πρόεδρος: Είχε συγκεκριμένο στόχο η επίθεση;

Μάρτυρας: Ναι προφανώς, πρέπει να είχε την Κυριακή.

Εισαγγελέας: Ξέρετε πως ένιωθε η Κυριακή, φοβόταν; Τι σας είπε σε αυτό το ραντεβού;

Μάρτυρας: Ναι, πήγαμε στο τμήμα επειδή φοβόταν. Είδα το αίμα να ξεχύνεται από το στέρνο της, έτρεξα. Ο φρουρός ήταν μπροστά δεν γίνεται να μην τα έβλεπε. Ο κατηγορούμενος αφού την έριξε κάτω, τη γύρισε μπρούμυτα και έπεσε πάνω της και της έριχνε. Είδα να τη γυρνάει και να της καταφέρνει και άλλες μαχαιριές.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως η Κυριακή είχε αναφέρει ξεκάθαρα στους αστυνομικούς ότι φοβόταν τον πρώην σύντροφό της, ότι φοβόταν ότι θα της κάνει κακό.

«Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων εκεί μας σταμάτησε ο σκοπός. Μας ρώτησε τι θέλουμε. Μας είπε να πάμε πάνω στην ασφάλεια. Η Κυριακή μου ζήτησε να πάει μόνη της και εγώ κάθισα έξω. Μου είπε: ''θέλω να μιλήσω κατ' ιδίαν''. Έμεινα έξω αλλά κάποια πράγματα τα άκουγα.»

«Της πρότειναν να κάνει μήνυση, είχε ξανακάνει μήνυση και την είχε φοβίσει ο κατηγορούμενος για την αποσύρει. Τελικά δεν έκανε μήνυση, γιατί της ζήτησαν να πληρώσει κάποιο παράβολο ... Στο αστυνομικό τμήμα της είπαν να κάνει μήνυση. Απ' ό,τι κατάλαβα δεν είχε τα χρήματα για να την κάνει. Βέβαια δεν ζητήσανε τα στοιχεία της, ούτε τα δικά μου. Εγώ ήμουν απέξω και την άκουγα να τους λέει ότι φοβάται τον πρώην σύντροφό της.»

Μάρτυρας: Βγαίνοντας από την ασφάλεια μιλήσαμε ελάχιστα γιατί μιλούσε με το «100» για να ζητήσει βοήθεια,. Ωστόσο, τη ρώτησα τι έγινε και μου είπε «δεν έχω λεφτά να πληρώσω το παράβολο».

Πρόεδρος: Τι ποσό ήθελαν για το παράβολο σας είπε;

Μάρτυρας: Δεν γνωρίζω, νομίζω ότι το θέμα δεν ήταν τα λεφτά, ούτε το παράβολο. Το θέμα ήταν ότι η αστυνομία δεν της είχε εμπνεύσει εμπιστοσύνη, δεν την ρώτησαν ούτε ποιος είναι αυτός που την κυνηγάει.... Το μόνο που της είπαν ήταν «κάνε μήνυση» και ότι μόνο έτσι θα γίνει η δουλειά αλλά πρέπει να δώσει παράβολο.

Εισαγγελέας: Όσο εσείς φωνάζατε ο βοήθεια , ο φρουρός τι έκανε;

Μάρτυρας: Δεν βγήκε καθόλου.

Εισαγγελέας: Έβλεπε δηλαδή να μαχαιρώνουν την Κυριακή;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω αν έβλεπε, πάντως ήταν μέσα στο φυλάκιο .....στα δυο μέτρα ξεκίνησε η δολοφονία στα δυο μέτρα τον είδαμε πίσω μας....

Υποστήριξη της κατηγορίας: Μπορούσατε να κάνετε κάτι παραπάνω για να τη σώσετε;

Μάρτυρας: Όχι και ούτε έχω τύψεις για αυτό.

