Αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την έναρξη των γιορτών, καθώς απομένουν μόλις 14 ημέρες για τα Χριστούγεννα, με τον Γιώργο Τσελίκα να βρίσκεται το πρωί της Τετάρτης σε φούρνο της Άνοιξης.

Ειδικότερα, κάνοντας ρεπορτάζ αναφορικά με το κόστος για τα γλυκά των Χριστουγέννων, ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ ρώτησε για τις τιμές των μελομακάρονων, οι οποίες κυμαίνονται από 12,90 ευρώ έως 14,90 ευρώ το κιλό, ενώ έγινε ειδική μνεία και στο νέο... Ντουμπάι μελομακάρονο, το οποίο περιέχει φυστίκι και κανταΐφι.

Σε εκείνο το σημείο ο Γιώργος Τσελίκας ρώτησε τον καταστηματάρχη αν θα βγουν και άλλα καινούργια, για να εισπράξει την επική απάντηση «την άλλη εβδομάδα θα βγάλουμε βιάγκρα». Βεβαίως, ο ρεπόρτερ δεν άφησε ασχολίαστη την απάντηση, λέγοντας αστειευόμενος: «Ωραία, θα έρθω να πάρω».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

