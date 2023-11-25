Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό μωρό δυόμισι μηνών

Μωρό δυόμισι μηνών εξέπνευσε λίγες ώρες μετά από την μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση στο νοσηλευτικό ίδρυμα και φιλοξενήθηκε σε αυτό μέχρι που κατάληξε παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Πληροφορίες που μεταφέρονται με επιφύλαξη από ιατρικούς κύκλους θέλουν το παιδί να προσβλήθηκε από κάποιο μικρόβιο (μια πιθανότατα είναι από μηνιγγιτιδόκοκκο), το οποίο δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτό από το οικογενειακό περιβάλλον του.

Για το περιστατικό θα ζητηθεί άδεια της οικογένειας για την διενέργεια νεκροψίας.

