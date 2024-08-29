Μία 18χρονη συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία 20χρονου ότι τον βίασε.

Η εισαγγελέας απήγγειλε εναντίον της ποινική δίωξη για βιασμό μέσω τέλεσης γενετήσιων πράξεων, χωρίς τη συναίνεση του παθόντα, και στη συνέχεια την παρέπεμψε να απολογηθεί σε τακτική ανακρίτρια.

Το συμβάν φέρεται να τελέστηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε εγκαταλελειμμένη οικία, βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Ο 20χρονος απευθύνθηκε στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι η 18χρονη εκμεταλλεύτηκε την αδιαθεσία του, λόγω προηγούμενης κατανάλωσης αλκοόλ. Καθώς δεν επιθυμούσε τη σεξουαλική συνεύρεση εκείνη επέμεινε, φέρεται να κατέθεσε ο καταγγέλλων.

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη, κατά πληροφορίες, αρνείται την πράξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

