Με ένα δείπνο καλωσορίσματος των σχεδόν 150 καλεσμένων ξεκίνησαν χθες στα Χανιά οι τετραήμερες… εορταστικές εκδηλώσεις για τον γάμο του Στέφανου Κασσελάκη με τον Τάιλερ Μακμπέθ. Στην πραγματικότητα το ζευγάρι θα ανταλλάξει όρκους αφού έχουν ήδη παντρευτεί στη Νέα Υόρκη.

Ο «γάμος» λοιπόν θα γίνει αύριο, Παρασκευή 30 Αυγούστου, στον Βοτανικό Κήπο της Κρήτης, έναν επίγειο παράδεισο στην περιοχή Φουρνέ, με πολλές ποικιλίες φυτών και δέντρων, λίμνες, πάπιες και όμορφα μονοπάτια μέσα στη φύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zarpanews, η τοποθεσία ήταν επιλογή του Τάιλερ, με την πρόσκληση να μαρτυρά πως οι μπλε και οι άσπρες ορτανσίες θα είναι κυρίαρχες στη διακόσμηση.

Μία μικρή δεξίωση με τοπικά εδέσματα θα γίνει μετά την τελετή στο εστιατόριο του Κήπου και θα ακολουθήσει το γαμήλιο πάρτι σε μία ιδιωτική βίλα, στο ακρωτήρι των Χανίων, με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Για απόψε το ζευγάρι έχει προγραμματίσει ένα pre wedding δείπνο και πάρτι σε κτήμα έξω από τα Χανιά, στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Το Σάββατο θα γίνει το αποχαιρετιστήριο πάρτι σε μια από τις καλύτερες παραλίες του Χανίων, σε πολύ γνωστό beach bar.

Μετά το πέρας των γαμήλιων εκδηλώσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τις περιοδείες στην Κρήτη και θα μεταβεί σε Ηράκλειο και Λασίθι την επόμενη εβδομάδα.

